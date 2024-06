Объявлено окно релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Фанатам придется запасти...

Объявлено окно релиза ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Фанатам придется запастись терпениемКомпания Ubisoft показала новый тизер-трейлер будущего ремейка Prince of Persia: The Sands of Time с целью рассказать о том, в каком году она собирается выпустить эту игру.