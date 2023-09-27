Каков мотив? Эстония не оставляет надежд переименовать Калининград

Власти Эстонии хотят переименовать Калининград. На сайте законодательного органа республики сказано, что комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил присвоить российскому городу немецкое название Кенисберг.
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