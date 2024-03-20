Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии продолжают проводить антинаркотические беседы в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»

В рамках антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» сотрудники республиканского Управления наркоконтроля встретились со старшеклассниками пяти городских школ и их родителями.
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