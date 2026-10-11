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ИА Регнум

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Евросоюз предоставит Украине еще 3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников

Евросоюз предоставит Украине еще 3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников

Евросоюз (ЕС) предоставит Украине дополнительно около 3 млрд евро на закупку вооружений. Об этом 11 октября сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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