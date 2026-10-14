Итальянский исследователь Тициано Канталупи из Университета Камерино предложил математическую модель, способную рассчитать точное количество нервных клеток для формирования сознательной мысли.
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