5 октября, в преддверии профессионального праздника работников архивной отрасли, на базе учреждения ´Государственный архив Могилевской области´ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню архивиста.
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