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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Володин назвал размер маткапитала после индексации

Максимальный размер мaтеринского кaпитала после индексации составил 912 000 рублей, сообщил Володин. В январе правительство приняло постановление об увеличении материнского капитала, социальных выплат и страховых пенсий на 9,5%.

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