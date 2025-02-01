Володин назвал размер маткапитала после индексации

Максимальный размер мaтеринского кaпитала после индексации составил 912 000 рублей, сообщил Володин. В январе правительство приняло постановление об увеличении материнского капитала, социальных выплат и страховых пенсий на 9,5%.
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