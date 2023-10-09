У Амурских столбов появилась охранная зона

Амурские столбы и пещера Кокдзяму в Хабаровском крае получили дополнительную защиту. Амурские столбы, также известные как "Шаманские скальные обнажения", находятся в верховьях рек Дурал и Малые Ады на левом берегу Амура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии