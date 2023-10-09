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У Амурских столбов появилась охранная зона

У Амурских столбов появилась охранная зона

Амурские столбы и пещера Кокдзяму в Хабаровском крае получили дополнительную защиту. Амурские столбы, также известные как "Шаманские скальные обнажения", находятся в верховьях рек Дурал и Малые Ады на левом берегу Амура.

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