Конгресс: США нужно развивать ядерные силы на случай конфликта с РФ и КНР

Американские конгрессмены заявили о необходимости модернизировать ядерные силы Соединенных Штатов в связи с вероятностью конфликта с РФ и КНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад межпартийной комиссии Конгресса.
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