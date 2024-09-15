Вице-спикер парламента Эстонии разочарован поездкой в КНР: китайцы утверждают, что НАТО виновато в войне на Украине

Соединенные Штаты, а следом и их сателлиты из так называемой западной коалиции, первыми объявили Россию и Китай своими стратегическими противниками, всячески стремясь помешать геополитическому влиянию и экономическому росту РФ и КНР.
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