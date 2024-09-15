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Вице-спикер парламента Эстонии разочарован поездкой в КНР: китайцы утверждают, что НАТО виновато в войне на Украине

Вице-спикер парламента Эстонии разочарован поездкой в КНР: китайцы утверждают, что НАТО виновато в войне на Украине

Соединенные Штаты, а следом и их сателлиты из так называемой западной коалиции, первыми объявили Россию и Китай своими стратегическими противниками, всячески стремясь помешать геополитическому влиянию и экономическому росту РФ и КНР.

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Комментарии
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Eduard
А сбитый режимом шукраины боинг,где 200 человек разом погибло. А Одесские преступления? Всё они знают но молчат в Эстонии.Этр сокрытие преступлений!
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20 час.
Eduard
Будит бартер!
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20 час.
Eduard
Переворот на Украине совершили спецслужбы Европы и Америки! НАТО там как бы &quot;солидарно&quot; ответственна! Китай прав,
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20 час.

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