Краткое содержание: как действуют современные альфонсы

Любовные отношения ради извлечения прибыли давно выделились в узкую криминальную специализацию. Сегодня в арсенале альфонсов появились новые инструменты — возможность склонить жертву дистанционно взять кредит и кража средств со счетов женщины через ее смартфон.
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