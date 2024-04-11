Бывший алюминиевый магнат будет отбывать срок в колонии в Карелии

Экс-председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков, осужденный на 20 лет за организацию убийств, предположительно, будет отбывать наказание в колонии строгого режима в Карелии.
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