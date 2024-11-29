Кто правит бал? Плохие новости для властей от Карена Шахназарова

Инна Каракеян

Россия! У тебя всё это уже было Зачем изобретать велосипед.? Просто вспомните эти несчастные Советы! Просто ВЕРНИТЕ , Технические училища (ПТУ. ФЗУ), верните учеников мастерам работающим на заводах и фабриках Повысить этим МАСТЕРАМ зарплату за учеников( те деньги которые идут на " наехавших специалистов) И вопрос будет решён. Такое чувство, что и правительство и все те. кто должен решать вопрос о привлечении рабочих на предприятия БОЯТСЯ, что при принятии таких простых решений обвинят их в призыве к возврату в СССР. Но это ведь самый простой способ решить вопрос рабочих на предприятиях А не это ли сейчас САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!????