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Кто правит бал? Плохие новости для властей от Карена Шахназарова

Кто правит бал? Плохие новости для властей от Карена Шахназарова

Напряжение нарастает на всех фронтах. Дмитрий Медведев:  Все случаи въезда в РФ, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства.

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Комментарии
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Инна Каракеян
Россия!  У  тебя  всё это  уже  было  Зачем  изобретать  велосипед.? Просто  вспомните   эти  несчастные   Советы! Просто  ВЕРНИТЕ , Технические  училища   (ПТУ. ФЗУ),  верните  учеников мастерам работающим  на  заводах  и фабриках Повысить  этим  МАСТЕРАМ зарплату  за  учеников( те  деньги   которые  идут   на &quot;  наехавших  специалистов) И  вопрос  будет  решён.  Такое  чувство, что  и  правительство  и   все те. кто  должен  решать  вопрос о  привлечении  рабочих  на  предприятия  БОЯТСЯ,  что  при  принятии  таких простых  решений обвинят  их  в призыве  к  возврату в  СССР. Но это ведь    самый  простой способ  решить вопрос  рабочих  на  предприятиях  А  не это  ли сейчас САМОЕ  ГЛАВНОЕ!!!!????
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4 час.
Вячеслав 5
тупеет народ от жира-юмор
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1 час.
Геннадий Исаков
Существуют государственная идеология и идеология личной прибыли. Часто они идут вразрез, что видно на миграционной политике. Частному бизнесу  нужны дешевые рабочие руки, их поставляют мигранты, и частнику плевать на государственный интерес.  При капитализме всё решают деньги, а значит, частный бизнес будет подчинять себе государство.
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1 час.

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