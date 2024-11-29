Напряжение нарастает на всех фронтах. Дмитрий Медведев: Все случаи въезда в РФ, перемещения по стране и выезда мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства.
Кто правит бал? Плохие новости для властей от Карена Шахназарова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Инна Каракеян
Россия! У тебя всё это уже было Зачем изобретать велосипед.? Просто вспомните эти несчастные Советы! Просто ВЕРНИТЕ , Технические училища (ПТУ. ФЗУ), верните учеников мастерам работающим на заводах и фабриках Повысить этим МАСТЕРАМ зарплату за учеников( те деньги которые идут на " наехавших специалистов) И вопрос будет решён. Такое чувство, что и правительство и все те. кто должен решать вопрос о привлечении рабочих на предприятия БОЯТСЯ, что при принятии таких простых решений обвинят их в призыве к возврату в СССР. Но это ведь самый простой способ решить вопрос рабочих на предприятиях А не это ли сейчас САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!????
Ответить
4 час.
Вячеслав 5
тупеет народ от жира-юмор
Ответить
1 час.
Геннадий Исаков
Существуют государственная идеология и идеология личной прибыли. Часто они идут вразрез, что видно на миграционной политике. Частному бизнесу нужны дешевые рабочие руки, их поставляют мигранты, и частнику плевать на государственный интерес. При капитализме всё решают деньги, а значит, частный бизнес будет подчинять себе государство.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии