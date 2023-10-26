..прочь от либерализма!

Natalija Osminina

Эти твари существуют только потому, что существует "цивилизованный мир"- райский сад Жопеза Борделя, цветущий за границами сначала Руси, потом Царской России, потом СССР, а сейчас России. Всегда на Руси были западники и славянофилы, норманская версия окультуривания "лапотной России", и антинорманская, утверждающая, что вся западная цивилизация вышла из Руси. Так что решение вопроса наличия таких тварей в России просто до безобразия: "нет процветающей Европы- нет тварей в России". А к этому все и идет.