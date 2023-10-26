Руки прочь от российского либерализма! Кто вы, чтобы судить либералов и творческую интеллигенцию!? Никто не представляет истинных масштабов самоотверженной работы этих людей на благо нашей, общей с ними, страны.
..прочь от либерализма!
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Это позор всей русской нации. Прохиндеи,
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2 д.
Traveller
Так вроде на фото граждане совсем другой национальности.
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2 д.
Natalija Osminina
Эти твари существуют только потому, что существует "цивилизованный мир"- райский сад Жопеза Борделя, цветущий за границами сначала Руси, потом Царской России, потом СССР, а сейчас России. Всегда на Руси были западники и славянофилы, норманская версия окультуривания "лапотной России", и антинорманская, утверждающая, что вся западная цивилизация вышла из Руси. Так что решение вопроса наличия таких тварей в России просто до безобразия: "нет процветающей Европы- нет тварей в России". А к этому все и идет.
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2 д.
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