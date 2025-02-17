Паника, озлобленность или тупость? Зачем Киев атакует НПС «Кропоткинская», перекачивающую в основном нефть компаний из ЕС и США

Ночью 17 февраля НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани и являющаяся крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ, в основном перекачивающая нефть компаний из ЕС и США, подверглась атаке беспилотников.
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