Паника, озлобленность или тупость? Зачем Киев атакует НПС «Кропоткинская», перекачивающую в основном нефть компаний из ЕС и США

Ночью 17 февраля НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани и являющаяся крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ, в основном перекачивающая нефть компаний из ЕС и США, подверглась атаке беспилотников.