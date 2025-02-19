БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 401 подписчик

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  • Ильдус Мамлеев
    Пора бы уже на Киев пару сотен ФАБ-3000 скинуть, может быть хохлы и поумнеют, хотя не факт!Киев отверг ульти...
  • Aleksandr Sobolev
    (((тяжко тебя - быть в реале никому ненужным одиноким дегенератом!!! Сидишь тут сутками - моментом отвечаешь! Мне даж...БлокнотРУ. Мая тв...
  • Виталий Бонивур
    Если деньгами делиться не будешь,можешь не отвечать.Ты мразота за деньги мать родную обосрешь.Сколько у вас сейчас за...БлокнотРУ. Мая тв...

Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими ﻿

Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими ﻿

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Власть этнических диаспор в Самаре, наглядно. Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре.

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Комментарии
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Леонид Никитин
В каждом населенном пункте России создать организации участников СВО и наделить их коммисарскими полномочиями за надзором за властью и силовиками и наделить их большими полномочиями по борьбе с мигрансткими ОПГ
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13 час.
Betahon
Дебасмачизация должна принять государственный характер  как в первые годы Советской власти с использованием ЧОН!
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13 час.
Андрей
Что-то меня терзают смутные сомнения в правдивости данного повествования! Всякое случается в государстве Российском... Но, когда Быстрикин дал поручение, а судья не дожидаясь окончания расследования выносит вердикт! Чушь полнейшая... &quot;Сказки Венского леса&quot;!
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10 час.
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