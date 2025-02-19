КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με Власть этнических диаспор в Самаре, наглядно. Феерическое продолжение истории с нападением азербайджанцев с ножами на муниципального депутата в Самаре.
Если так дальше пойдёт, то скоро все русские города станут азербайджанскими
Комментарии
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Леонид Никитин
В каждом населенном пункте России создать организации участников СВО и наделить их коммисарскими полномочиями за надзором за властью и силовиками и наделить их большими полномочиями по борьбе с мигрансткими ОПГ
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13 час.
Betahon
Дебасмачизация должна принять государственный характер как в первые годы Советской власти с использованием ЧОН!
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13 час.
Андрей
Что-то меня терзают смутные сомнения в правдивости данного повествования! Всякое случается в государстве Российском... Но, когда Быстрикин дал поручение, а судья не дожидаясь окончания расследования выносит вердикт! Чушь полнейшая... "Сказки Венского леса"!
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10 час.
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