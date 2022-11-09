Россия сделала в Северной Корее ход породистым конем

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После двухлетнего перерыва возобновилось железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР, первый грузовой поезд отправился через пограничный переход Хасан (Россия) — Туманган (Северная Корея), сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.