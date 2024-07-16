Более 200 человек приняли участие в забеге «Стальная птица» в Луховицах

Экстремальный забег «Стальная птица» прошел в Луховицах. Участие в нем приняли более 200 человек. В этом году для участников забега подготовили новую трассу и новые испытания на выносливость, силу и смекалку.
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