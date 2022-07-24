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Экс-сенатор США: Вашингтон сам загоняет себя в тупик санкциями против России

Экс-сенатор США: Вашингтон сам загоняет себя в тупик санкциями против России

Американский политик посоветовал искать виноватых в энергокризисе не в Москве, а в Вашингтоне.Руководство США собственноручно загоняет себя в тупик при помощи санкционной политики против России, которая приводит к росту цен на энергоносители.

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