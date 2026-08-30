Овербукинг на авиарейсах хотят разрешить: Никитин объяснил позицию Минтранса

По словам министра, задача ведомства состоит в том, чтобы сформулировать чёткие и прозрачные правила для всей отраслиМинтранс России намерен законодательно закрепить практику овербукинга на авиарейсах, обеспечив при этом защиту прав пассажиров и прозрачные правила для авиакомпаний, заявил глава ведомства Андрей Никитин в интервью РИА Новости.
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