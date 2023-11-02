Как отмечается День домохозяйки и домохозяина 3 ноября, душевные открытки и поздравления Алёна Юрьева3 ноября — особенный день в России, когда в центре внимания находятся те, кто делают дома теплыми и уютными, кто заботится о том, чтобы в них всегда было радостно и светло.
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