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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Как отмечается День домохозяйки и домохозяина 3 ноября, душевные открытки и поздравления

Как отмечается День домохозяйки и домохозяина 3 ноября, душевные открытки и поздравления

Как отмечается День домохозяйки и домохозяина 3 ноября, душевные открытки и поздравления Алёна Юрьева3 ноября — особенный день в России, когда в центре внимания находятся те, кто делают дома теплыми и уютными, кто заботится о том, чтобы в них всегда было радостно и светло.

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