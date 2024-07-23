Три корвета ТОФ вернулись во Владивосток после учений с китайскими ВМС

В главную базу Тихоокеанского флота, во Владивосток, вернулись корветы "Громкий", "Резкий" и "Совершенный" после участия в российско-китайском учении "Морское взаимодействие – 2024" и совместного патрулирования с ВМС Народно-освободительной армии Китая в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона.
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