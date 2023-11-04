Прокуратура: блогеру Шабутдинову предъявили обвинение в мошенничестве

Свою вину 32-летний бизнес-тренер не признает Блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", сообщили в столичной прокуратуре.