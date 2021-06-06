Гудков сбежал из России на Украину - может скоро погибнуть

Несекретные материалыПолитикаГудков сбежал из России на Украину - может скоро погибнутьНикуда бы Дмитрий Гудков, конечно же, не сбежал, если бы его не отпустили специально, чтобы не делать из него мученика.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад и мир16 июня встреча Путина с Байденом. Интересно, дотянет этот светлолицый идиот до этой даты. Или, все таки, ЦРУ прикажет своим прихвостням бандероублюдкам уложить его где нибудь в центре куева, что бы сорвать встречу.Alex Немоа давай что нибудь учудим, чтобы сорвать эту встречу. Ну не нужна она ни России ни уж тем более росиянам...Влад и мирА нам не надо ничего учудивать. На территории 404 и у их хозяев, Сборища Шизанутых Апездолов, чудаков хватает. Они мастера-провокаторы, что-нибудь и учудят. В СШАпии над этим усиленно работают.Комментировать
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