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Гудков сбежал из России на Украину - может скоро погибнуть

Гудков сбежал из России на Украину - может скоро погибнуть

Никуда бы Дмитрий Гудков, конечно же, не сбежал, если бы его не отпустили специально, чтобы не делать из него мученика.

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Влад и мир
16 июня встреча Путина с Байденом. Интересно, дотянет этот светлолицый идиот до этой даты. Или, все таки, ЦРУ прикажет своим прихвостням бандероублюдкам уложить его где нибудь в центре куева, что бы сорвать встречу.
Alex Немо
а давай что нибудь учудим, чтобы сорвать эту встречу. Ну не нужна она ни России ни уж тем более росиянам...
Влад и мир
А нам не надо ничего учудивать. На территории 404 и у их хозяев, Сборища Шизанутых Апездолов, чудаков хватает. Они мастера-провокаторы, что-нибудь и учудят. В СШАпии над этим усиленно работают.

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