Кандидат в президенты США Рамасвами признал превосходство Москвы над Вашингтоном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами во время выступления перед своими сторонниками во Флориде заявил, что Россия превосходит Соединенные Штаты по количеству ядерного оружия и гиперзвуковых ракет.
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