ФСБ рассекретила документы о подрывной работе ОУН в Красной армии в 1941 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила материалы о пресечении деятельности членов Организации украинских националистов (ОУН) в частях Красной армии на Ленинградском фронте в первые месяцы Великой Отечественной войны.
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