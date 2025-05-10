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ФСБ рассекретила документы о подрывной работе ОУН в Красной армии в 1941 году

ФСБ рассекретила документы о подрывной работе ОУН в Красной армии в 1941 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила материалы о пресечении деятельности членов Организации украинских националистов (ОУН) в частях Красной армии на Ленинградском фронте в первые месяцы Великой Отечественной войны.

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