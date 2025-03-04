Народный фронт вступился за диабетиков Забайкалья

В Забайкальском крае выявлен случай, когда жительница поселка Новая Чара вынуждена ежемесячно тратить значительные личные средства на приобретение лекарств, которые ей полагаются бесплатно по региональной программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии