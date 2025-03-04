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Народный фронт вступился за диабетиков Забайкалья

Народный фронт вступился за диабетиков Забайкалья

В Забайкальском крае выявлен случай, когда жительница поселка Новая Чара вынуждена ежемесячно тратить значительные личные средства на приобретение лекарств, которые ей полагаются бесплатно по региональной программе.

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