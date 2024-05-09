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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Elite: Dangerous и Planet Coaster анонсировали новую игру по «Миру юрского перио...

Создатели Elite: Dangerous и Planet Coaster анонсировали новую игру по «Миру юрского перио...

Создатели Elite: Dangerous и Planet Coaster анонсировали новую игру по «Миру юрского периода» — похоже, это Jurassic World Evolution 3Серия экономических стратегий Jurassic World Evolution от британской студии Frontier Developments (Elite: Dangerous, Planet Coaster, F1 Manager), похоже, не остановится на второй части.

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