Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Серджо Скариоло о 19-летнем Хуане Нуньесе: «Он хочет учиться, хочет слушать, очень внимательно относится к советам, которые приходят к нему от ветеранов»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло после разгромной победы команды над Кот-Д’Ивуаром (94:64) на пресс-конференции рассказал о роли, которую взял на себя Хуан Нуньес.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх