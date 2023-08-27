Серджо Скариоло о 19-летнем Хуане Нуньесе: «Он хочет учиться, хочет слушать, очень внимательно относится к советам, которые приходят к нему от ветеранов»

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Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло после разгромной победы команды над Кот-Д’Ивуаром (94:64) на пресс-конференции рассказал о роли, которую взял на себя Хуан Нуньес.