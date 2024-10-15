Тренер "Вашингтона" Карбери о переводе Овечкина: "Это небольшое изменение"

Главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери объяснил, почему капитан команды Александр Овечкин, занимающий второе место в списке лучших снайперов НХЛ, был переведен с левого на правый фланг атаки перед матчем с "Вегасом" 15 октября.