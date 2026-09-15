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MEMX запустила новую площадку MX2 Options

MEMX запустила новую площадку MX2 Options

14 сентября биржевая группа MEMX объявила об успешном запуске MX2 Options — новой платформы для торговли опционами.

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