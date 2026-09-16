Мурашко: Россия вошла в тройку мировых лидеров по клиническим испытаниям препаратов

Россия занимает третье место в мире по числу клинических исследований новых лекарственных препаратов.
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