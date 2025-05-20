130 тонн мороженного: Ульяновск помогает Казахстану пережить летнюю жару

Ульяновский хладокомбинат отправил в Казахстан около 130 тонн вкусного освежающего лакомства.В прошлом году Ульяновская область поставила казахским партнёрам порядка 130 тонн своего фирменного мороженного, которое производится на местном хладокомбинате, сообщает "Комсомольская правда".
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