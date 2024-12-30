В Узбекистане тепло отзываются о церемонии запуска железнодорожного проекта "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

Ташкент, 27 декабря /Синьхуа/ -- В пятницу в кыргызстанском Джалал-Абаде прошла церемония запуска железнодорожного проекта "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая знаменует собой значительный прогресс в предварительных работах и закладывает прочную основу для скорейшего начала строительства.