В Узбекистане тепло отзываются о церемонии запуска железнодорожного проекта "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

Ташкент, 27 декабря /Синьхуа/ -- В пятницу в кыргызстанском Джалал-Абаде прошла церемония запуска железнодорожного проекта "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", которая знаменует собой значительный прогресс в предварительных работах и закладывает прочную основу для скорейшего начала строительства.
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