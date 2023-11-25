МИД РФ: эвакуация россиян из сектора Газа продолжится после окончания перемирия

Проход через контрольно-пропускной "Рафах" сейчас закрыт для граждан всех стран из-за временного перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, эвакуацию продолжат после окончания гуманитарной паузы.
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