У Тимура Иванова и его близких арестована собственность на 2,5 млрд рублей

В правоохранительных органах рассказали, что столичные суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.