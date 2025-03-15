У Тимура Иванова и его близких арестована собственность на 2,5 млрд рублей

В правоохранительных органах рассказали, что столичные суды и органы следствия наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова на его имущество и активы семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей.
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