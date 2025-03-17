Когда решил посмотреть в окно на людей, чтобы решить что надеть: - НУ ЧЕ ТАМ? - ДА ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО- ОДИН В КУРТКЕ И ШТАНАХ С НАЧЕСОМ, ДРУГОЙ В СЛАНЦАХ И ШОРТАХ.
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Когда решил посмотреть в окно на людей, чтобы решить что надеть: - НУ ЧЕ ТАМ? - ДА ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО- ОДИН В КУРТКЕ И ШТАНАХ С НАЧЕСОМ, ДРУГОЙ В СЛАНЦАХ И ШОРТАХ.