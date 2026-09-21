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Царьград

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Калининградский комбинат нашел 40-миллионный янтарь в 1,4 кг

Калининградский комбинат нашел 40-миллионный янтарь в 1,4 кг

На Калининградском янтарном комбинате обнаружен редкий самородок 40 млн лет, весом 1,4 кг. Названный "Осенний", он выделяется насыщенным золотисто-желтым цветом.

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