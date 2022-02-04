Посол Хохоликов: Россия и Никарагуа продолжат наращивать сотрудничество, включая военное

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Наращивание российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, является плановым и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России, заявил РИА Новости посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.