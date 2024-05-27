В США узнали о новой фазе СВО, почему «остановилось» наступление группировки «Север»

Сидор Сидоров

А зачем позволяют прибывать подкреплению? Раздолбать все узловые станции. Или их заманивают всех в одно место? И, если учесть, что сказал главнокомандующий, соберут их там, окружат и запрут. Потом проще будет другие города брать. Сил сопротивления будет значительно меньше. А там посмотрим.