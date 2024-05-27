В США узнали о новой фазе СВО, почему «остановилось» наступление группировки «Север»

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Комментарии
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Сидор Сидоров
А зачем позволяют прибывать подкреплению? Раздолбать все узловые станции. Или их заманивают всех в одно место? И, если учесть, что сказал главнокомандующий, соберут их там, окружат и запрут. Потом проще будет другие города брать. Сил сопротивления будет значительно меньше. А там посмотрим.
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16 час.
Sergiy Che
О! Диванный &quot;стратег&quot; Сидоров уже готов поучить &quot;глупый&quot; генштаб РФ &quot;как воевать надо&quot;!! 🤣
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15 час.
Сидор Сидоров
Я только осмелился предположить... а как оно будет увидим.
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10 час.

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