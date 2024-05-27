В США узнали о новой фазе СВО, почему «остановилось» наступление группировки «Север» Юлия СоколоваАвторы новостных каналов и военкоры условно разделились в последние несколько дней.
В США узнали о новой фазе СВО, почему «остановилось» наступление группировки «Север»
Комментарии
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Сидор Сидоров
А зачем позволяют прибывать подкреплению? Раздолбать все узловые станции. Или их заманивают всех в одно место? И, если учесть, что сказал главнокомандующий, соберут их там, окружат и запрут. Потом проще будет другие города брать. Сил сопротивления будет значительно меньше. А там посмотрим.
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16 час.
Sergiy Che
О! Диванный "стратег" Сидоров уже готов поучить "глупый" генштаб РФ "как воевать надо"!! 🤣
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15 час.
Сидор Сидоров
Я только осмелился предположить... а как оно будет увидим.
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10 час.
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