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Царьград

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"Зимы не будет": Синоптик объяснил, почему так тепло и когда появятся сугробы

"Зимы не будет": Синоптик объяснил, почему так тепло и когда появятся сугробы

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал об аномалиях тепла на большей части территории России.

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