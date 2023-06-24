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Уехал из Москвы: в Сети обсуждают случайное фото Михалкова

Уехал из Москвы: в Сети обсуждают случайное фото Михалкова

В начале месяца СМИ писали о проблемах Никиты Сергеевича со здоровьем. Никита Михалков и Никита Блинов Социальные сетиНесколько недель назад в прессу попал слух о том, что Никиту Михалкова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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