Уехал из Москвы: в Сети обсуждают случайное фото Михалкова

В начале месяца СМИ писали о проблемах Никиты Сергеевича со здоровьем. Никита Михалков и Никита Блинов Социальные сетиНесколько недель назад в прессу попал слух о том, что Никиту Михалкова экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.