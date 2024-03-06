Жена хоккеиста Овечкина Анастасия: для всей России важно побить рекорд Гретцки

Анастасия Шубкская, жена форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина, заявила, что для всей России важно, чтобы ее муж побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки, передает "Спорт-Экспресс".