Колесник: удары по портам Одессы остановят поставки оружия ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сделал заявление о последствиях систематических ударов Вооруженных сил России по военной логистике Вооруженных сил Украины, проходящей через портовую инфраструктуру Одессы.
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