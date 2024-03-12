Zunami: 80% российской логистики до сих пор не страхуется. Поиск решений от экспертов на TransRussia 2024

Трансформация логистических маршрутов, усложнение цепочек поставок, экономическая турбулентность и необходимость адаптироваться под новую реальность привели к росту существующих и появлению новых, неочевидных, рисков в российской логистике.
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