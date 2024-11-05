Что умеют меченые нейтроны?

У меченых нейтронов большая проникающая способность, поэтому с их помощью можно практически моментально провести элементный анализ состава сырья, в том числе скрытого в горной породе, идущего по ленте конвейера.
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