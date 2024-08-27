Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 243 подписчика

Они ТАМ есть! Смелые люди для нашей общей победы

Они ТАМ есть! Смелые люди для нашей общей победы

Я не жалею наших людей, попавшихся в лапы СБУ на той стороне. Я не унижу их жалостью. Эти храбрые люди сделали выбор и следовали ему, когда всё вокруг было против них.

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