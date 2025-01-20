США никогда не обещали помочь Украине вернуть утраченные территории – Time

США никогда не обещали помочь Украине вернуть утраченные территории – TimeОб этом сообщается в статье, где приводятся слова Эрика Грина, сотрудника американского Совета национальной безопасности при администрации Байдена.
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