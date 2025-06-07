Украина – не пуп земли. Bloomberg обьяснил, почему Трамп не обсуждает этот вопрос с Китаем

Президент Дональд Трамп пока избегает конфликта с Пекином из-за России и давления на Китай с требованием прекратить поддержку российской военной машины, сосредоточив внимание на других аспектах отношений с главным геополитическим соперником США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомые с внутренними обсуждениями.