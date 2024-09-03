Жена Дмитрия Тарасова в бреду в бессознательном состоянии попала в больницу

Анастасия Костенко, супруга футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала о жутком состоянии. Стала известна информация о том, что у них с Дмитрием растет четверо детей: шестилетняя Милана, четырехлетняя Ева, двухлетний Алексей и новорожденный Ярослав, который появился на свет в феврале.